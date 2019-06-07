مصرع 6 أشخاص وإصابة 2 من أسرة واحدة فى انقلاب ميكروباص داخل ترعة بأجا الدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

لقى ستة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران من عائلة واحدة فى حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة على طريق ميت غمر أجا أمام قرية ميت معاند.



تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث على طريق ميت غمر أجا أمام قرية ميت معاند فى و انقلاب ميكروباص فى ترعة المنصورية، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الحادث وتبين مصرع 6 أشخاص بينهم 4 أطفال.



حيث تم انتشال 6 جثت من بينهم سيدتين و4 أطفال، حيث تم انتشال جثة مروة هلال 25 سنة، مرفت أحمد جادو 60 سنة، سجى محمد بحر سنتين، و محمد مصطفى عبد الدايم 4 أشهر، مصطفى مصطفى عبد الدايم (3 سنوات، وملك محمد بحر 7 سنوات، وجميعهم مقيمن بقرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر، كما تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال سائق السيارة فؤاد عبد الدايم 35 سنة، وشقيقته وفاء 30 سنة. وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، ونقل المتوفين إلى المشرحة.