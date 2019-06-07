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مصرع 3 عمال إنقاذ بحريين فى فرنسا إثر غرق قاربهم غربى البلاد

الجمعة، 07 يونيو 2019 09:03 م
مصرع 3 عمال إنقاذ بحريين فى فرنسا إثر غرق قاربهم غربى البلاد قارب صيد
أ ش أ

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أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم، الجمعة، مصرع 3 أشخاص إثر غرق قارب يحمل عمال إنقاذ بحريين كانوا في مهمة لمساعدة قارب صيد ضربته الرياح بالقرب من الساحل الغربي للبلاد.

 

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم عن السلطات الفرنسية في منطقة فونديه الغربية قولها إن باقي الأشخاص، يبلغ عددهم 4، في قارب الإنقاذ نجوا سالمين.

 

وأوضحت السلطات الفرنسية أن قارب الصيد لم يتم العثور عليه حتى الآن.

 

وحذرت السلطات الفرنسية من سرعة الرياح البحرية اليوم ونصحت بالابتعاد عن المناطق الساحلية.

 


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رياح

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