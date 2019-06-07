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مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

الجمعة، 07 يونيو 2019 11:07 ص
مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم إنقلاب سيارة - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى

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لقى مواطنان مصرعهما، وأصيب 2 آخرين فى حادث إنقلاب سيارة بطريق "القاهرة أسيوط الغربى" فى نطاق محافظة الفيوم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
 

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربى أمام قرية قصر الباسل، ووجود متوفين ومصابين.

 

بالانتقال والفحص تبين انقلاب السيارة رقم "ه م 327" ملاكى قيادة "أشرف ع أ" 54 سنة موظف "متوفي" وبرفقته كل من "على ع أ" 50 سنة "عامل" "متوفى" و"أسامة م م" 47 سنة "نجار" "مصاب" و"حمدى أ ى" 54 سنة سباك، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة، مما أدى لانقلابها وتم نقل المتوفيان والمصابان لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 4012 لسنة 2019، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


 

 

 

 


الفيوم

انقلاب سيارة

طريق القاهرة اسيوط الغربى

مدير امن الفيوم

قرية قصر الباسل

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