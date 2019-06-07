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مشروع قرار أمريكى يعارض ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية

الجمعة، 07 يونيو 2019 03:16 م
مشروع قرار أمريكى يعارض ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
وكالات الأنباء

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طرح أعضاء ديمقراطيون فى مجلس الشيوخ الأمريكى مشروع قرار يؤيد حل الدولتين لتسوية النزاع الشرق أوسطى ويعارض خطط إسرائيل فرض سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

 

وقدم مشروعَ القرار جيف ميركلى السيناتور عن ولاية أوريجون، ووقع عليه مرشحان لانتخابات الرئاسة المقبلة هما بيرنى ساندرز وإليزابيث وارن، وثلاثة سيناتورات ديمقراطيين آخرين.

 

وينص مشروع القرار على أن الضم أحادى الجانب لأجزاء من الضفة الغربية سينسف أفق حل الدولتين وسيضر بالعلاقات بين إسرائيل وجيرانها العرب ويعرض للخطر "الهوية اليهودية والديمقراطية لإسرائيل"، بالإضافة إلى تقويض أمن إسرائيل.

 

وسبق أن طرح مشروع قرار مماثل فى مجلس النواب الأمريكى فى الثالث من مايو الماضي، وانضم إليه حتى الآن أكثر من 100 نائب، علاوة على رسالة مفتوحة بعثت بها مجموعة من المشرعين الأمريكيين اليهود إلى نتنياهو محذرة إياه من خطورة مخططاته المتعلقة بمستوطنات الضفة.

 

جاءت مبادرة مشروع القرار، بعد أنباء عن رفض كبار المشرعين فى الكونجرس مطالب إسرائيل بتعطيل مشروع قرار يؤيد حل الدولتين سبيلا وحيدا لتسوية النزاع الفلسطينى الإسرائيلي.

 


بنيامين نتنياهو

إسرائيل

الكونجرس

فلسطين

الضفة الغربية

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