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مسئول كورى جنوبى: مشاركة هواوى فى الجيل الخامس لا تهدد أمننا الوطنى

الجمعة، 07 يونيو 2019 01:26 م
مسئول كورى جنوبى: مشاركة هواوى فى الجيل الخامس لا تهدد أمننا الوطنى هواوى
أ ش أ

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حذر مسئول كبير بالمكتب الرئاسى الكورى الجنوبى اليوم الجمعة الشعب الكورى الجنوبى من القلق المفرط بشأن تأثير المشاركة المحتملة لشركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوى" فى شبكة الجيل الخامس فى البلاد.

 

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المسئول- الذى طلب عدم الكشف عن هويته- قوله "لا يوجد تأثير من استخدام الجيل الخامس على أمن الدفاع فى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة"؛ وذلك تعليقا منه على تصريحات السفير الأمريكى فى كوريا الجنوبية هارى هاريس حول هذا الموضوع.

 


ولم يعلق مسؤول المكتب الرئاسى على ما إذا كان بيان السفير الأمريكى مناسبا أم لا، كما أشار إلى أن استخدام كوريا الجنوبية لشبكات الجيل الخامس لا يزال ضئيلاً نسبياً، وأن شبكات الجيل الخامس منفصلة عن شبكات الاتصالات العسكرية".

 


وكان هاريس قد قال خلال حضوره منتدى يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى سول فى الأسبوع الماضي، "إن القرارات المتخذة اليوم بشأن شبكات الجيل الخامس ستكون لها آثار على الأمن القومى لعقود"، مطالبا الشركات الكورية الجنوبية اختيار "مزود نظام موثوق" ، مشيرا إلى أن شركة هاواوى ليست موثوقة.


وفسر الإعلام المحلى تصريحات المبعوث على أنها تزيد من الضغط على كوريا الجنوبية للاختيار بين الصين والولايات المتحدة، وسط نزاع تجارى حاد بين ما يسمى بدول مجموعة الـ2.

 

 

يذكر أن واشنطن تحركت مؤخرا لإقناع حلفائها بوقف التعامل مع عملاق الاتصالات الصيني، مبررة ذلك بمخاطر أمنية تترتب على استخدام منتجات هواوى فى بناء الجيل الخامس من شبكات الهاتف الجوال، كما أدرجت السلطات الأمريكية الشركة الصينية على قائمة سوداء تجارية فى الولايات المتحدة فى مايو الماضي، وسط حرب تجارية بين واشنطن وبكين.


كوريا الجنوبية

أمريكا

هواوى

الأمن القومى

الجيل الخامس

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