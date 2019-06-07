مديريات تعليم الفيوم ومطروح وبنى سويف تعلن الطوارىء لامتحانات الثانوية العامة

رباب الجالي – حسن مشالي - هانى فتحى

استعدت محافظات الفيوم ومرس مطروح وبنى سويف لإستقبال امتحانات الثانوية العامة التي تبدأ غدا السبت وأعلنت مديريات التربية والتعليم حالة الظوارئ.

ففى محافظة الفيوم، أصدر المحافظ القرار رقم 120 لسنة 2019 الخاص بتشكيل لجنة عليا للتنسيق فيما بينها للاستعداد التام ومتابعة سير امتحانات الثانوية العامة ومتابعة الشكاوى وسرعة التعامل معها.كما بدأت غرفة العمليات عملها لمتابعة الاستراحات واللجان وإستقبال أي شكاوي والتعامل الفوري معه ، وعقد اجتماعاً لمعرفة كافة استعدادات المحافظة وخطة تأمين امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019.

وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للمراقبين وللطلاب من خلال التنسيق بين كافة الجهات، وتشكيل غرف عمليات رئيسية للمتابعة بمديرية التربية والتعليم وربطها بغرفة عمليات المحافظة، وإحكام السيطرة على حركة توصيل أوراق الأسئلة والإجابات بالتنسيق بين مديريتي التربية والتعليم والأمن، وتكثيف التواجد الأمني خارج اللجان والأمن الاداري من مديرية التربية والتعليم داخل اللجان والكنترول لضمان سير الامتحانات فى سهولة ويسر..

وشدد محافظ الفيوم، على تواجد التيار الكهربي مع توفير المولدات الكهربائية تحسباً لانقطاع التيار الكهربائي، فضلاً عن نظافة دورات المياه وتوفير الماء المثلج والمراوح للتهوية للتيسير علي الطلاب خلال أدائهم الامتحانات، مع توفير زائرة صحية وطبيب بكل لجنة لمواجهة أي حالة مرضية، وتوفير سيارات الاسعاف المجهزة لمواجهة الحالات الطارئة باللجان ونقلها لأقرب مستشفي.

وشدد المحافظ على ضرورة الانضباط فى العمل أثناء الامتحانات وأن امتحانات الثانوية العامة هى أمن قومي لمصر الحبيبة ولابد من الاخلاص والتفانى فى العمل من أجل مصر كما أن الطلاب أمانة والجميع مسئول عن هذه الأمانة ، ويجب التعامل معهم بشكل لائق وكذلك مراعاة العامل النفسي لهم والظروف الصحية والاطمئنان عليهم حتى أخر دقيقة في زمن الامتحان، مشددا أن دور رئيس اللجنة والمراقب الأول هو المتابعة المستمرة لانتظام اللجان، كما أكد على ضرورة اتباع كافة القرارات والقوانين واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات وتحديد مواعيد فتح اللجان ومظاريف الأسئلة.

ولفت وكيل تعليم الفيوم أن عدد اللجان 35 لجنة على مستوى محافظة الفيوم (34 لجنة + لجنة مدرسة النور للمكفوفين، أن مديرية التربية والتعليم بالفيوم، انتهت من تجهيز استراحات المعلمين استعداداً لامتحانات الثانوية العامة للعام وذلك من أجل استقبال الضيوف من مراقبي وملاحظي ورؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بجميع الإدارات التعليمية بمحافظة الفيوم.

فيما أكد محافظ بنى سويف فى ببان له انه اطمان على توافر كافة التجهيزات بمقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وكذا تأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها.

وأشار المحافظ لوجود بروتكولات تعاون موقعة بين مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية لتوفير كافة أوجه الاستعدادات اللازمة لخروج عملية الامتحانات بالشكل المطلوب، حيث تم مناقشة الموقف التنفيذي لبروتكول التعاون مع مديرية أمن بني سويف لضمان كافة اجراءات التأمين لكافة مراحل أعمال الإمتحانات، وبالإضافة إلى بروتكول التعاون مع مديريات التموين والصحة والكهرباء لتوفير المتطلبات كل في اختصاصه.

وأكد المحافظ أن هناك خطة وضعتها مديرية الأمن لتأمين استلام الأسئلة من القاهرة، وتأمين مركز توزيع الأسئلة على اللجان، وتجميع أواراق الإجابة، وخطة تسفير أوراق الإجابة إلى الكنترول في القاهرة، وغيرها من الاستعدادات الأمنية المكثفة لضمان سير الامتحانات في أجواء آمنة ومطمئنة وخروجها بالشكل اللائق.

كما أكد المحافظ على ضرورة الإتصال الدائم بين غرفة عمليات التربية والتعليم والغرفة الرئيسية بالمحافظة والغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم ، وغرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز لتلقى أية بلاغات عن سير الإمتحانات بالمدارس علي مستوي المحافظة ، والعمل على سرعة حلها بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها.

وشدد محافظ بنى سويف على رؤساء المدن بضرورة المتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات ، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس ، ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات وذلك لتوفير الهدوء فى محيط لجان الامتحانات.

من جانبة قال محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم انه تم تجهيز 14 مكان مؤهل لاستخدامها كإستراحات وقربية من لجان السير، وتم توفير كافة وسائل الإعاشة والإقامة بها

وقال وكيل الوزارة أن المحافظة استعدت لامتحانات الثانوية العامة من خلال العديد من الإجراءات من أهمها إصدار المحافظ في وقت سابق قرارا بتشكيل لجنة برئاستة للإشراف على امتحانات للشهادة الثانوية العامة ، بالإضافة إلى تكليفه قيادات المديرية والجهات المختصة بضرورة توفير الأجواء الملائمة للطلبة والطالبات لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر، والإلتزام بالضوابط المقررة.

واستعدت محافظة مطروح لامتحانات الثانوية العامة، في10 لجان مقيد بها 1840 طالبا على مستوى المحافظة، و توفير سبل الراحة للمراقبين و للطلاب من خلال التنسيق بين كافة الجهات، مع تجهيز استراحات إقامة المراقبين على مستوى جيد.

ووجه اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، بتشكيل غرف عمليات رئيسية للمتابعة بمديرية التربية والتعليم وربطها بغرفة عمليات المحافظة ومديرية الأمن، و توحيد مصدر البيانات من خلال تقرير يومي، مع إحكام السيطرة على حركة توصيل أوراق الأسئلة و الإجابات بالتنسيق بين المديريات الخدمية المختلفة ومجالس المدن مع مديرية أمن مطروح .

وأوضح دكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن هناك 10 لجان لامتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة، وهي4 لجان بمدينة مرسى مطروح، و 2 بمدينة الحمام ولجنة بكل من الضبعة وبرانى و سيوة والسلوم وأن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة، هذا العام، 1840 طالبا وطالبة، من بينهم 1550 طالبا انتظام و290 منازل.