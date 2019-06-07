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محافظ الجيزة: رفع 25 ألف طن مخلفات من الشوارع خلال عيد الفطر المبارك

الجمعة، 07 يونيو 2019 12:29 م
محافظ الجيزة: رفع 25 ألف طن مخلفات من الشوارع خلال عيد الفطر المبارك محافظ الجيزة ترفع 25 ألف طن مخلفات من الشوارع خلال عيد الفطر المبارك
كتب سيد الخلفاوى

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شهدت إجازة عيد الفطر المبارك مجهودات مكثفة من قبل محافظة الجيزة لرفع المخلفات والقمامة، حيث تمكنت المحافظة من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل من رفع 25 ألف طن مخلفات وقمامة من شوارع أحياء الجيزة، إضافة إلى استقبال مقلب شبرا منت أكثر من 10 آلاف طن مخلفات يوم وقفة عيد الفطر، حتى صباح يوم العيد من جميع أحياء ومدن المحافظة.
 
محافظ الجيزة ترفع 25 ألف طن مخلفات (1)
 
 
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بأنه تم رفع حجم هائل من المخلفات خلال العيد حيث تم تشكيل مجموعات عمل مكونة من المعدات والسيارات وعمال النظافة للتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل الوراق وإمبابة وبولاق الدكرور والعمرانية والهرم وجنوب الجيزة لرفع أى مخلفات أولا بأول على مدار اليوم وأضاف بأنه تم إلغاء الأجازات لعمال النظافة والسائقين والفنيين بالجراجات والورش ومحطات المناولة بالوراق والمريوطية ومجمع القمامة بشبرا منت وقطاعات النظافة والحدائق أيام عيد الفطر المبارك للعمل على مدار اليوم كما تم توزيع 150 ألف كيس قمامة مجاناً على رواد الحدائق العامة والمتنزهات بأحياء الجيزة الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى تسهيل أعمال جمع القمامة ونقلها بالسيارات من أمام الحدائق إلى المقلب العمومى بشبرا منت.
 
وكلف المحافظ رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بالدفع بقطاعات الحدائق بأحياء الجيزة عقب إجازة العيد للبدء في إصلاح وتهذيب الأشجار والنباتات والمسطحات الخضراء بالحدائق العامة والميادين لإعادتها إلى مكانتها السابقة بعد زيادة الإقبال عليها خلال العيد.
 
 
محافظ الجيزة ترفع 25 ألف طن مخلفات (2)
 
محافظ الجيزة ترفع 25 ألف طن مخلفات (3)

 


الجيزة

رفع القمامة

مخلفات العيد

عيد الفطر

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