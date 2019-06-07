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محافظ الجيزة: حرمان طالب الثانوية من الامتحان حال ضبطه بالتليفون المحمول

الجمعة، 07 يونيو 2019 07:23 م
محافظ الجيزة: حرمان طالب الثانوية من الامتحان حال ضبطه بالتليفون المحمول امتحانات الثانوية العامة
كتب سيد الخلفاوى

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طالب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالطلاب المقبلين علي امتحان الثانوية العامة غدا بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان اثناء الامتحان حيث سيتم حرمان الطالب من أداء الامتحان إذا تم ضبط التليفون المحمول معة داخل اللجنة.
 
كما سيكون هناك عمليات مراجعة للطلاب قبل دخولهم للجان للتأكد من عدم وجود التليفونات المحمولة معهم واذا وجد معه داخل اللجنة سيتم حرمانة من الامتحان.
 
وأكد المحافظ أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير الجو المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحان دون مشاكل وناشد المحافظ ابنائة الطلاب بالتركيز لاجابة الأسئلة في هدوء دون ارتكاب اي مخالفات تعرضهم للعقوبة . 
 
ومن جانبه اكد خالد حجازى وكيل وزاره التربية والتعليم بالجيزة علي استعداد الادارات التعليمية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة حيث تم التاكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب .

الجيزة

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

محافظ الجيزة

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