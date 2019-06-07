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محافظ أسوان يوجه بتقديم الرعاية الطبية لمصابى حادث الطريق الصحراوى

الجمعة، 07 يونيو 2019 01:17 م
محافظ أسوان يوجه بتقديم الرعاية الطبية لمصابى حادث الطريق الصحراوى جانب من الحادثة
أسوان - عبد الله صلاح

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قدم اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، واجب العزاء لأسر ضحايا الحادث المرورى بين سيارتين "ميكروباص وبيجو"، الذى وقع صباح اليوم الجمعة على طريق أسوان / القاهرة الصحراوى الغربى فى الكيلو 50 أمام قرية بنبان، مما أدى إلى مصرع 9 مواطنين معظمهم من الطالبات بجامعة أسوان، بجانب إصابة 14 مواطنا من مستقلى السيارة الميكروباص المتجهة من قرية الرمادى إلى مدينة أسوان.
 
ووجه محافظ أسوان، مدير عام الصحة بمتابعة حالة المصابين، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث.
 
وكلف اللواء أحمد إبراهيم، رئيس مركز ومدينة دراو، بالانتقال لموقع الحادث أمام المدخل الشمالى لمشروع الطاقة الشمسية، حيث تم فتح الطريق، كما قامت سيارات الإسعاف بنقل المتوفين للمشرحة العمومية، وأيضاً المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى.

حوادث طرق

الغردقة

اسوان

ضحايا حادث الطريق الصحراوى

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