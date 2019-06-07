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ما الفرق بين قاضى الامور المستعجلة و قاضى الأمور الوقتية؟

الجمعة، 07 يونيو 2019 09:50 م
ما الفرق بين قاضى الامور المستعجلة و قاضى الأمور الوقتية؟ مجلس الدولة - ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى – محمد أبو عوض

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"محكمة الأمور المستعجلة ومحكمة الامور الوقتية " كثيرون لا يعرفون الفرق بينهما، وفِي اطار الخدمات المستمرة التي تقدمها اليوم السابع للقراء ، نقدم لكم اليوم شرحا بسيطا لمعرفة الفرق بينهما في السطور التالية :-
 
قاضي اﻷمور المستعجلة : هو الذي ينظر بالأمور والمسائل التي يخشى فيها من فوات الوقت حيث يكون هناك خطرا حال ومحدق بأصل الحق مما يستوجب معه إتخاذ إجراء مؤقت لحماية أصل الحق ويكون اﻹجراء مؤقت أي لا يفصل قاضي اﻷمور المستعجلة بأصل الحق وتقدير الخطرالمحدق والحال أمر يعود تقديره للقاضي اﻷمور المستعجلة.
 
ويكون عادة قاضي اﻷمور المستعجلة رئيس محكمة البداية المدنية وفي المناطق التي لا يوجد فيها محاكم بداية ينعقد اﻹختصاص لقاضي الصلح يصدر قاضي اﻷمور المستعجلة أحكامه في المسائل التي تعتبر مستعجلة بحيث لا يكفي إجراء تقصير المهل المتبع بالقضاء العادي لحماية الحقموضوع النزاع ويسجل الحكم خلال24 ساعة من وقت النطق به ويكون قابل للطعن بالإستئناف خلال خمسة أيام من اليوم التالي لتبليغه ويكون بذلك الحكم مبرم غير قابل للطعن .
 
وقد ميز المشرع بين الحالات التي نص القانون على فترة زمنية معينة للبت فيها كدعاوي العمالية والضرائب والتحكيم وفي هذه الدعاوي يتوجب الفصل بأصل الحق خلال فترة زمنية معينة حددها القانون وبذلك فهي تختلف كل اﻹختلاف عن قضاء اﻷمور المستعجلة مع اﻷخذ بعين اﻹعتبارأن المشرع ترك للخصم الحرية بأن يرفع اﻷمر إلى قاضي اﻷمور المستعجلة أو إلى المحكمة المختصة النظر بالدعوى.

الأمور المستعجلة

الامور الوقتية

الحوادث

اخبار المحاكم

معلومات قانونية

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