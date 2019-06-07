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لطلاب الثانوية العامة.. كيف تحافظ على نمط حياتك الصحى خلال الامتحانات

الجمعة، 07 يونيو 2019 08:08 م
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تحافظ على نمط حياتك الصحى خلال الامتحانات امتحانات الثانوية العامة
كتبت إيناس البنا

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الحفاظ على نمط حياة صحي سيساعد فى الحفاظ على مستويات الإجهاد عند الحد الأدنى وتحقيق أفضل النتائج  يوم الامتحان.
 
ووفقًا لتقرير موقع "studiesinaustralia" هناك بعض النصائح التى تحافظ على نمط الحياة صحى لطلاب الثانوية العامة. 

قلل من الالتزامات الأخرى

قلل من ساعات عملك أو أي التزامات رئيسية أخرى لديك  خلال الأسبوع، وعدم الحاجة إلى السهر لأوقات متأخرة. 

تناول نظام غذائي متوازن

تناول رقائق الشيكولاتة سيفقدك تركيزك خلال الامتحانات لأن الحمل الزائد على السكر أو الملح لن يتركك سوى الشعور بالوحدة، ويمكن استبدالها بالوجبات الخفيفة الصحية. 

تجنب الكافيين الزائد

يقع العديد من الطلاب في فخ التحول إلى القهوة أو مشروبات الطاقة لمساعدتهم على الدراسة، قد تعتقد أنها يمكن أن تساعدك  على الدراسة في الليل لكنها فقد تركك دون نوم. 
 
الحصول على ليلة نوم جيدة
النوم فترات كافية يساعد على التركيز جيدًا خاصة ليلة الامتحان، فمن غير المحتمل أن تقوم بأفضل ما لديكم من الدراسة إذا كنت تكافح من أجل البقاء مستيقظًا. 

العثور على صديق للدراسة معه

توفر الدراسة مع الأصدقاء فرصة لأخذ قسط من الراحة والاختلاط مع الحفاظ على الإنتاجية.

اسمح لنفسك ببعض الراحة

يمكن أن تكون الدراسة متعبة، لذلك من المهم التوقف والتحديث كل فترة حتى لو كنت لا تشعر بالإرهاق وضيق الوقت.

تعلم كيفية إدارة الإجهاد

كل طالب له طريقته الخاصة في التعامل مع الإجهاد، تحتاج إلى تحديد ما يناسبك مثل ممارسة بعض التمارين الرياضية، أو أخذ قيلولة قصيرة.

خطط لمكافأة ما بعد الامتحان لنفسك

إن التخطيط لشيء ممتع بعد الامتحانات الخاصة بك، سوف يقدم شيئًا لتتطلع إليه ويحفزك على العمل بجد حتى النهاية.
 

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