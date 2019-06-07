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لطلاب الثانوية العامة.. الموز واللوز والأفوكادو ثلاثى يخفض التوتر فى الامتحانات

الجمعة، 07 يونيو 2019 07:00 م
لطلاب الثانوية العامة.. الموز واللوز والأفوكادو ثلاثى يخفض التوتر فى الامتحانات الافوكادو - ارشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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تنطلق غدًا امتحانات الثانوية العامة، ويصيب الارتباك والتوتر الطلاب وأهلهم لأهمية تلك المرحلة، وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “TheDailyMeal”عن بعض الأطعمة التى تقلل من الشعور بالتوتر، وتشمل:


الموز

بسبب احتوائه على نسبة مرتفعة من الماغنسيوم والبوتاسيوم، يتميز الموز بقدرته على إمدادنا بالاسترخاء والسعادة، كما يتميز بقدرته على إعادة توازن الهرمونات.



 

الأفوكادو
 

يتميز الأفوكادو بغناه بالدهون الصحية والبوتاسيوم وفيتامين Eالتى تعزز مستويات هرمون السيروتونين فى الجسم، ويده بالسعادة ويقلل من التوتر والإجهاد.

 

اللوز
 

نظرًا لاحتوائه على الدهون الصحية، فضلاً عن احتوائه على نسبة عالية من البروتين والماغنسيوم وفيتامين E، يتمتع اللوز بالعديد من الخصائص التى يمكن أن تجعلنا نشعر بالسعادة والاستقرار لحالاتنا المزاجية عندما نشعر بالتوتر، كما يحتوى أيضًا على مادة "التربتوفان" التى تساعد على استرخاء العضلات المتوترة

 


امتحات الثانوية العامة

الثانوية العامة

التركيز فى الامتحانات

اكلات للتركيز

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