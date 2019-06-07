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غدًا.. طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الجبر والهندسة الفراغية

الجمعة، 07 يونيو 2019 03:00 ص
غدًا.. طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الجبر والهندسة الفراغية امتحانات الازهر - أرشيفية
كتب لؤى على

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يستأنف طلاب الثانوية الأزهرية امتحانات نهاية العام غدًا السبت، حيث يؤدى طلاب القسم العلمى فى الشهادة الثانوية امتحان مادة الأدب والنصوص  باللجنة الأولى، كما يؤدى الطلاب امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية باللجنة الثانية.

 

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالبًا فى القسم الأدبى، و51887 طالبًا فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.

 

 


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