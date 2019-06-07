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عشان تبقى شباب.. أطعمة تحمي بشرتك من التجاعيد

الجمعة، 07 يونيو 2019 06:00 ص
عشان تبقى شباب.. أطعمة تحمي بشرتك من التجاعيد العناية بالبشرة - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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نوعية الطعام المتناول لها تأثير شديد على الجسم، ويؤثر بطريقة شديد على البشرة، فالطعام الجيد الغني بجميع العناصر التي يحتاجها الجسم يساوي بشرة نضرة بعيدة عن التجاعيد وعلامات تقدم العمر، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز الأطعمة التي تقلل فرص ظهور التجاعيد، وذلك وفقًا لموقع "healthline". الطعام له تأثير قوي على نضارة البشرة وحيويتها، فالطعام الغني بمضاد الأكسدة والحديد يساهم بشكل كبير في العد من ظهور علامات تقدم العمر، ومن الأطعمة المهمة لصحة البشرة التالي:

-الطماطم، من الأطعمة الجيدة جدًا للبشرة لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من علامات تقدم العمر.

-السبانخ، من الخضراوات الغنية بالحديد ومضادات الأكسدة، وتناولها بشكل دائم يزيد من نضارة البشرة بشكل كبير، ويقلل فرص تقدم العمر.

-الرمان، من الفواكه الغنية بالحديد، ومضادات الأكسدة وهذا يجعله من الأطعمة الجيدة لمن يرغب في الحصول علي بشرة نضرة.

-البرتقال غني بمضادات الأكسدة وفيتامين "سي" الذي يزيد من إنتاج الكولاجين في البشرة ويعمل على نضارتها.

-السمك، من الأطعمة الغنية بالأوميجا3 ومضادات الأكسدة وهذا هو السبب في جعلها طعامًا مميزًا غنيًا بالعناصر الغذائية.


اطعمة تحميك من التجاعيد

التجاعيد

اطعمة تقلل ظهور التجاعيد

البشرة والطعام والتجاعيد

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