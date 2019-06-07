عاطل يطعن شقيقته بسكين فى بنى سويف لشكه فى سلوكها

تلقى المقدم مسلم محفوظ نائب مأمور مركز شرطة الفشن اليوم إخطارا من الدكتور أرميا منير مدير المستشفى المركزى يفيد وصول "أميمة أ - 18 سنة" مقيمة بمدينة الفشن، مصابة بعدة طعنات فى البطن إدعاء اعتداء شقيق الفتاة عليها بسكين، وجارى إسعافها.

انتقل معاونو المباحث النقباء عماد عرفة وعمرو حسونة إلى المستشفى وحسين إبراهيم ومسعد ذكى إلى منزل الفتاة، وتبين من التحريات والتحقيقات التى أشرف عليها العميد مجدى لطفى رئيس مباحث الجنوب، نشوب مشادة كلامية بين الفتاة وشقيقها وائل - 24 سنة عاطل، نتيجة شكه فى سلوكها، وتطورت إلى مشاجرة نتج عنها قيام المتهم بطعن شقيقته فى بطنها عدة طعنات بسكين وتركها غارقة فى دماءها ولاذ بالفرار، وتمكنت المباحث من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق مع المتهم.