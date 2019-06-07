صور.. كيت ميدلتون تشاهد عرضا عسكريا فى لندن

شهدت دوقة كاميريدج كيت ميدلتون عرضا عسكريا، فى وسط العاصمة البريطانية لندن.

وقد حظيت الدوقة البريطانية، زوجة الأمير وليام، بتحية كبيرة من كبار الضباط المشاركين فى العرض العسكرى.



احتفال بالألعاب النارية



استعراض بالخيول



ألعاب نارية



العرض العسكرى



العرض



جانب من العرض العسكرى



جانب من العرض فى لندن



جانب من العرض



دوقة كامبريدج بصحبة أحد القيادات



دوقة كامبريدج تشاهد عرض عسكرى بلندن



دوقة كامبريدج لحظة وصولها

دوقة كامبريدج وسط القيادات العسكرية



دوقة كامبريدج



قوات بريطانية تشارك فى العرض العسكرى



قوات بريطانية مشاركة فى العرض



قيادات فى استقبال دوقة كامبريدج



كيت أثناء دخولها لمتابعة العرض



كيت بصحبة احد القيادات العسكرية



كيت بعد وصولها لمقر العرض العسكرى



كيت تتابع العرض العسكرى



كيت تصافح أحد القيادات العسكرية



كيت لدى نزولها من سيارتها