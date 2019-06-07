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صور.. كيت ميدلتون تشاهد عرضا عسكريا فى لندن

الجمعة، 07 يونيو 2019 03:00 ص
صور.. كيت ميدلتون تشاهد عرضا عسكريا فى لندن

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شهدت دوقة كاميريدج كيت ميدلتون عرضا عسكريا، فى وسط العاصمة البريطانية لندن.

وقد حظيت الدوقة البريطانية، زوجة الأمير وليام، بتحية كبيرة من كبار الضباط المشاركين فى العرض العسكرى.

احتفال بالألعاب النارية
احتفال بالألعاب النارية
استعراض بالخيول
استعراض بالخيول
ألعاب نارية
ألعاب نارية
العرض العسكرى
العرض العسكرى
العرض
العرض
جانب من العرض العسكرى
جانب من العرض العسكرى
جانب من العرض فى لندن
جانب من العرض فى لندن
جانب من العرض
جانب من العرض
دوقة كامبريدج بصحبة أحد القيادات
دوقة كامبريدج بصحبة أحد القيادات
دوقة كامبريدج تشاهد عرض عسكرى بلندن
دوقة كامبريدج تشاهد عرض عسكرى بلندن
دوقة كامبريدج لحظة وصولها
دوقة كامبريدج لحظة وصولها
دوقة كامبريدج وسط القيادات العسكرية
دوقة كامبريدج وسط القيادات العسكرية
دوقة كامبريدج
دوقة كامبريدج
قوات بريطانية تشارك فى العرض العسكرى
قوات بريطانية تشارك فى العرض العسكرى
قوات بريطانية مشاركة فى العرض
قوات بريطانية مشاركة فى العرض
قيادات فى استقبال دوقة كامبريدج
قيادات فى استقبال دوقة كامبريدج
كيت أثناء دخولها لمتابعة العرض
كيت أثناء دخولها لمتابعة العرض
كيت بصحبة احد القيادات العسكرية
كيت بصحبة احد القيادات العسكرية
كيت بعد وصولها لمقر العرض العسكرى
كيت بعد وصولها لمقر العرض العسكرى
كيت تتابع العرض العسكرى
كيت تتابع العرض العسكرى
كيت تصافح أحد القيادات العسكرية
كيت تصافح أحد القيادات العسكرية
كيت لدى نزولها من سيارتها
كيت لدى نزولها من سيارتها
كيت ميدلتون بين قيادات عسكرية
كيت ميدلتون بين قيادات عسكرية
كيت ميدلتون
كيت ميدلتون

 


كيت ميدلتون

عرض عسكرى

الأمير وليام

دوقة كامبريدج

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