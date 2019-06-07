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صور.. رفع 20 ألف طن مخلفات من شوارع القليوبية خلال عيد الفطر المبارك

الجمعة، 07 يونيو 2019 04:10 م
صور.. رفع 20 ألف طن مخلفات من شوارع القليوبية خلال عيد الفطر المبارك جانب من حملة رف المخلفات
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية حملات مكثفة، خلال أجازة عيد الفطر المبارك، لرفع المخلفات والقمامة من شوارع المدن والقري بالمحافظة، وتمكنت المحافظة من رفع 20 ألف طن مخلفات وقمامة من شوارع القليوبية، تم رفعها بواسطة عاملي النظافة بمجالس المدن والمراكز، والمعدات التابعة لتلك المدن.
 
ومن ناحيته أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، بأنه تم رفع حجم هائل من المخلفات خلال العيد حيث تم تشكيل مجموعات عمل مكونة من المعدات والسيارات وعمال النظافة للتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لرفع أي مخلفات أولا بأول علي مدار اليوم.
 
وأشار "المحافظ"، إلى أنه تم إلغاء الإجازات لعمال النظافة والسائقين والفنيين بالورش والمحطات الوسيطة بطوخ وبنها، والمقلب الرئيسية بالخانكة والعبور وقطاعات النظافة أيام عيد الفطر المبارك للعمل على مدار اليوم.
 
وشدد المحافظ، على رؤساء المدن والأحياء، بالدفع بقطاعات الحدائق عقب أجازة العيد للبدء في إصلاح وتهذيب الأشجار والنباتات والمسطحات الخضراء بالحدائق العامة والميادين لإعادتها إلى مكانتها السابقة بعد زيادة الإقبال عليها خلال العيد.
 
 
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بعد رفع المخلفات الشارع يتحول لشكل آخر
 

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استمرار حملات ازالة المخلفات 

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اجهزة المحافظة خلال عملية رفع المخلفات

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جانب من الحملة 
 
 
 
 

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