صور.. تفاصيل مصرع 9 أشخاص وإصابة 15آخرين فى حادث تصادم بـ"صحراوى أسوان"

أسوان - عبد الله صلاح

فى حادث مأسوى شهده الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان، فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك، لقى 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرين فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى أجرة ميكروباص، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة والمتوفيين إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة.

تفاصيل الحادث، بدأت بتلقى غرفة عمليات مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى ووجود متوفيين ومصابين، وبالانتقال تبين أن الحادث وقع صباح اليوم الجمعة على طريق أسوان / القاهرة الصحراوى الغربى فى الكيلو 50 أمام قرية بنبان بين السيارة رقم ص و ا 2397 ميكروباص من إدفو والسيارة رقم ص و د بيجوا 7 راكب 1942.

وأسفر الحادث عن مصرع أشخاص معظمهم من الطالبات بجامعة أسوان، بجانب إصابة 15 مواطنا كانوا بالسيارة الميكروباص، حيث كانت السيارة الميكروباص متجهة من قرية الرمادى إلى مدينة أسوان.

وتبين أن المصابين هم: أحلام حجاجى ابراهيم، وسيد عبد الكريم أحمد، وتيسير محمود أحمد، شيريهان جلال احمد، واسماء منصور احمد، ابتسام بدر الدين، ومنصور احمد سليمان، وايه منصور احمد، وزهرة كمال عبد العظيم، وسماح عبد الوهاب محمود، وشيماء أحمد عبد الله، وزينب حسن أمين، وفاطمة الزهراء سليمان، ورشاد على حسن، وشخص مجهول الهوية، بينما تم نقل 9 جثث مجهولى الهوية إلى مشرحة أسوان العمومية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

ومن جانبه، قدم اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، واجب العزاء لأسر ضحايا الحادث المرورى، مكلفا رئيس مركز ومدينة دراو بالإنتقال لموقع الحادث أمام المدخل الشمالى لمشروع الطاقة الشمسية حيث تم فتح الطريق ، كما قامت سيارات الإسعاف بنقل المتوفين المشرحة العمومية ، وأيضاً المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى.

ووجه محافظ أسوان مدير عام الصحة بمتابعة حالة المصابين وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم ، فيما تم تحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث.