صور.. إقبال كبير على الشواطئ بالإسكندرية فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك

الإسكندرية - جاكلين منير

شهدت شواطئ الإسكندرية، إقبالا كبيرا اليوم الجمعة، وذلك فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وجاء الإقبال على الشواطئ المجانية والمميزة والسياحية للاستمتاع بأجازة عيد الفطر.

من جانبه، قال اللواء أحمد زهره، مدير عام بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن الإدارة نظمت جولات ميدانية للمرور على الشواطئ لمتابعة الخدمات المقدمة فى الشواطئ لتكون بالمستوى اللائق، وخاصة الشواطئ المجانية لحل أى مشكلة قد تواجه المواطنين والزائرين.

وأشار إلى إنه تم وضع قائمة بأسعار الدخول والخدمات المقدمة ومحاسبة المخالفين فى ذلك فورا، وأيضا مراجعة موقف عمال الإنقاذ والجيت سكى والغطاسين بالشواطئ.





احتفالات المواطنين بثالث أيام عيد الفطر بشواطئ الإسكندرية



احتفالات المواطنين بثالث أيام عيد الفطر بشواطئ الإسكندرية



احتفالات المواطنين بثالث أيام عيد الفطر بشواطئ الإسكندرية



احتفالات المواطنين بثالث أيام عيد الفطر بشواطئ الإسكندرية