صور .. أهالى شمال سيناء يقبلون على الشواطئ لقضاء ثالث أيام العيد

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت شواطئ شمال سيناء مبكرا فى ثالث أيام العيد، حركة إقبال من الأهالى، ونصب الزائرون للشواطئ خيام وشماسى على امتداد شاطئ مدينة العريش، وشواطئ الرواق ورمانة ببئر العبد.

وبدأ إقبال الأهالى على شواطئ أبوصقل وغرناطة والأيوبى وظلال النخيل والمساعيد قادمين من أحياء ومناطق مختلفة بالعريش، وفضلت الأسر اتخاذ أماكنها فى خيام خاصة بهم أحضروها معهم بالقرب من أماكن ترفيهية خصصت للأطفال على شاطئ منطقة الخلفاء الراشدين مقابل وسط المدينة.

ونشر أصحاب الكافيهات الشماسى على طول الشاطئ، فى انتظار وصول مزيد من الزبائن، ويتوقع أن يزداد العدد كثافة خلال ساعات مابعد الظهر.

وقال اللواء وليد المعداوى، رئيس مركز ومدينة العريش، إن شاطئ العريش تم تجهيزه مسبقا ليستقبل الأهالى خلال فترة العيد، حيث يعد متنفسهم، وتصل إليه مئات الأسر.

وأضاف إن غرفة العمليات الخاصة بمتابعة الشاطئ يتواصل انعقادها برئاسة حى الساحل للوقوف على أى متطلبات عاجلة، كما تتابع كافة الجهات الخدمية من إسعاف وتأمين دورها.



احتفالات الاهالى على شاطئ العريش



احتفالات الاهالى على شاطئ العريش