صحيفة: أغلب حكومات الاتحاد الأوروبى تؤيد تأجيل خروج بريطانيا مرة أخرى

رويترز

ذكرت صحيفة ذا تايمز اليوم الجمعة نقلا عن مصدر أوروبى كبير أن أغلب حكومات الاتحاد الأوروبى ستؤيد تأجيلا آخر لخروج بريطانيا من التكتل بغض النظر عن شخص رئيس الوزراء البريطانى القادم.

وأضافت الصحيفة أن ما لا يقل عن 25 حكومة أوروبية مستعدة لمنح بريطانيا تمديدا آخر، وذلك على الرغم من تصريحات صدرت عن أغلب المرشحين البريطانيين لرئاسة الوزراء مفادها أن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي فى 31 أكتوبر باتفاق أو دون اتفاق.

وقال المصدر للصحيفة "فى النهاية لا أحد يرغب في أن يبدو وكأنه هو من يقطع شريان الحياة".