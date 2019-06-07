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صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

الجمعة، 07 يونيو 2019 08:00 ص
صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك قمل الرأس
كتبت فاطمة خليل

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قمل الرأس من المشاكل المزعجة التى يعانى منها كثير من الأطفال، وتنتشر عدوى قمل الشعر بالاتصال المباشر بين الأطفال وبعضهم، ويمكن التخلص من قمل الرأس والوقاية منه بعمل شامبو من زيوت طبيعية يساعد فى الوقاية منه، بحسب ما ذكر موقع Head lice center، من خلال صحتك فى وصفة نتعرف على كيفية استخدام زيت شجرة الشاى واللافندر لمنع قمل الرأس.

تنجذب قمل الرأس من خلال رائحة الإنسان، إذا تم إخفاء هذه الرائحة بواسطة رائحة أخرى لها تأثير طارد على قمل الرأس، فستبقيه بعيدًا، هذا ما يمكن أن يفعله زيت شجرة الشاي أو زيت اللافندر.

زيت شجرة الشاى
زيت شجرة الشاى

زيت شجرة الشاي لمنع قمل الرأس
 

يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إلى الشامبو العادي الذى تستخدمينه لطفلك.

يحتوي زيت شجرة الشاي على مادة تيربينويد، والتي لها خصائص مطهرة ومضادة للفطريات ويمتلك خاصية قتل قمل الرأس.

زيت اللافندر
زيت اللافندر

زيت اللافندر لمنع قمل الرأس

يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت اللافندر الأساسي إلى الشامبو العادى.

تمامًا مثل زيت شجرة الشاي، يحتوي زيت اللافندر على مادة تيربينويد ولكنه أقل بكثير من زيت شجرة الشاي ويمكن أن يعمل اللافندر بشكل جيد في منع قمل الرأس.


علاج قمل الرأس

قمل الشعر

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وصفات طبيعية لعلاج القمل

قمل الرأس عند الاطفال

اليوم السابع بلس

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