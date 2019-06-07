شاب ينتحر بالسكين فى الشارع بأسوان بعد مشاجرة مع والده

تلقى العميد محمود مرعى، مأمور مركز شرطة كوم أمبو، بلاغا من أهالى منطقة عزبة حجاجى يفيد بمصرع "ل.ش" 18سنة، وبالانتقال إلى موقع البلاغ والفحص تبين من التحريات الأولية للنقيبين مراد الليثى ونادر منصور معاونا مباحث مركز شرطة كوم أمبو، أن الشاب كان على خلاف مع والده، وبعد مشاجرة وقعت بينهما، هرب إلى الشارع وفى يديه سكيناً مزق بها نفسه وسط المارة مما أدى إلى مصرعه فى الحال، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة.