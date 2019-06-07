روسيا تطلق مركبات جديدة نحو المحطة الفضائية الدولية

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أعلنت وكالة "روس كوسموس" الروسية عن نيتها إرسال مركبات جديدة من نوع (بروجرس) نحو المحطة الفضائية الدولية ،وأفادت الوكالة ـ فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة بأن مركبة الشحن الفضائية "بروجرس-إم-إس 12" من المفترض أن تنطلق نحو المحطة الفضائية الدولية فى أواخر شهر يوليو القادم، من قاعدة "بايكونور" الفضائية.



وأشارت إلى أن روسيا تنوى إرسال مركبة أخرى من نوع "بروجرس-إم-إس 13" نحو المحطة فى 20 من شهر ديسمبر من العام الحالي.



فيا أفادت مصادر مطلعة فى مجال صناعة الفضاء الروسية بأن شركاء روسيا فى مشروع إدارة المحطة الفضائية الدولية ينوون العام الجارى إرسال 4 مركبات جديدة نحو المحطة، منها مركبتان أمريكيتان من نوع "دراجون" ستطلقان فى 21 يوليو و4 ديسمبر، ومركبة "إتش تى في" اليابانية، والتى ستنطلق فى 11 سبتمبر من هذا العام، و مركبة "سيقنس" التى ستغادر الأرض فى 19 أكتوبر المقبل.