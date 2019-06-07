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رئيس وزراء إثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش فى السودان

الجمعة، 07 يونيو 2019 06:10 م
رئيس وزراء إثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش فى السودان رئيس الوزراء الإثيوبى فى السودان
الخرطوم (رويترز)

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أجرى رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد محادثات بشكل منفصل فى الخرطوم مع الحكام العسكريين فى السودان والمعارضة، اليوم الجمعة، فى مسعى لحل الأزمة السياسية التى أعقبت الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

 

واستقبل الفريق شمس الدين كباشى، المتحدث باسم المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، أبى أحمد فى مطار الخرطوم، وفيما بعد عقد أبى أحمد اجتماعا فى السفارة الإثيوبية مع المعارضة.

 

وقال مكتب أبى أحمد، إنه عبَّر عن التزام إثيوبيا بتعزيز السلام فى المنطقة وأكد أن الوحدة شرط لا غنى عنه لاستعادة السلام فى السودان.

 

وتولى أبى أحمد منصبه العام الماضى وبدأ إصلاحات سياسية واقتصادية واكتسب تقديرا واسعا بسبب مهاراته الدبلوماسية التى أتاحت تحقيق السلام مع إريتريا، خصم بلاده القديم.

 

وعلق الاتحاد الأفريقى أمس الخميس أنشطة السودان لحين تشكيل حكومة مدنية.

 

 

 


السودان

المجلس العسكرى السودانى

ابى احمد

اثيوبيا

المعارضة

عمر البشير

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