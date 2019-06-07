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رئيس مصلحة الرى يؤكد: لدينا خطة لتلبية الحاجة للمياه طول الصيف

الجمعة، 07 يونيو 2019 07:00 ص
رئيس مصلحة الرى يؤكد: لدينا خطة لتلبية الحاجة للمياه طول الصيف المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى
كتبت أسماء نصار

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أكد المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى، أن الوزارة لديها خطة بشأن تلبية حاجة القطاعات المعنية من المياه طول موسم أقصى الاحتياجات "الصيف"، مشيراً إلى أن صرف المياه يجرى وفقاً للاحتياجات الفعلية، وأنه تم تشكيل غرف عمليات فى جميع المحافظات تعمل من خلال نقاط اتصال مع غرفة العمليات المركزية فى الوزارة، بالإضافة إلى غرفة على "الواتس اب" تضم كافة قيادات الوزارة للتواصل والعمل على حسم أية شكاوى .

 

وأضاف السعدى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى الاطمئنان على شبكة الترع والمصارف لاستيعاب التصرفات المائية اللازمة خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية .

 

وتتضمن الإجراءات التى تقوم بها وزارة الرى، للوفاء بالاحتياجات المائية المتزايدة الحد من الزراعات الشرهة فى استخدام المياه خاصة الأرز بتقليص المساحة من 1.3 مليون فدان إلى 724 ألف فدان، علاوة على استنباط أصناف مبكرة النضج، والأرز الهجين وكذلك الأصناف قصيرة العمر من الذرة والقمح والفول البلدى، والتوسع فى زراعة المقننات المائية القليلة، والتى تتحمل ظروف الجفاف وملوحة التربة والحرارة العالية فى المناطق الصحراوية، مثل زراعات الشعير والخضر والزيتون والتين والنخيل والمحاصيل الزيتية والنباتات الطبية والعطرية التى تجود زراعتها بالأراضى الصحراوية وتتسم بارتفاع إنتاجيتها، وزراعة نباتات مستحدثة تعتمد على موارد مائية غير مستغلة .

 


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