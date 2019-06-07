حنان: زوجى سافر لأمريكا وأهدى ابنتى لزوجته الجديدة ليحصل على الجنسية

كتبت أسماء شلبى

أقامت "حنان.م.ع"، دعوى طلاق للضرر، أدعت فيها استحالة العشرة بينهما، مؤكدة: زوجي هجرنى بعد شهر من الزواج وسافر لأمريكا، وأصبح يزورني مرة كل عام، وأنجبت منه طفلة خطفها وهى بعمر العامين، ورفض سفري معه، لأكتشف زواجه من سيدة أخرى للحصول على الجنسية".

وقالت الزوجة فى دعواها أمام أمام محكمة الأسرة بزنانيرى: "تركنى معلقة ورغم الوسائط، ومطالبة أهله مساعدتى باسترداد طفلتى لكنهم واجهونى بأن زوجي لن يمنحني حقوقي، وطردنى من مسكن الزوجية، وعندما لجئت لأهلى طلبوا منى إقامة دعوى طلاق، ونسيان أبنتى والزواج مرة أخرى".

وتابعت: "أقضى يومى ما بين أقسام الشرطة والمحاكم لاسترداد ابنتي ورحمتها من بطش والدها، كل أمنيتي رويتها حتى ولو من بعيد أو سماع صوتها، منذ 4 سنوات وأنا أتعذب بحثًا عن أمل فى أقناع زوجي بالعودة أو حتى أخذى للعيش معه كخادمة له وزوجتي لأكون بالقرب من أبنتى".

واستطردت حنان: "تنازلت عن كل حقوقى لأحصل على طفلتى والطلاق، ولكنه خدعنى ورفض تمكينى منها ولم أجد من يساعدنى ولاحقنى بالتهديد بالحبس والتخلص منى".