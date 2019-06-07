حالة الطقس اليوم الجمعة 7/6/2019 فى مصر والدول العربية

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربى اليوم الجمعة، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا تدريجيا فى درجات الحرارة، ليسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

تنخفض درجات الحرارة، لتصبح قريبة من معدلاتها العامة الى أعلى بقليل.

ويكون الطقس صيفياً اعتياديا فى أغلب المناطق، وحاراً نسبياً فى مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة.

وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات متوسطة وعالية.

كما يتوقع تكاثف السُحب الركامية الرعدية على أجزاء من متفرقة من المملكة مع فرصة لزخات من الأمطار خفيفة ومحلية خاصة أجزاء من شرق وجنوب المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وجنوبية غربية الى جنوبية معتدلة الى نشطة السرعة للغبار فى المناطق الصحراوية جنوب وشرق المملكة.

وفى خليج العقبة:- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية

ليلاً

يكون الطقس مُعتدلاً بوجهٍ عام يُصبح لطيفاً مع ساعات الليل المتأخرة فى المناطق الجبلية.

وتبقى الفرصة مُهيأة لهُطول زخات محليّة ورعدية خفيفة من الأمطار خاصة بأجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وفى شرق المملكة تكون الرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة ويكون الطقس صيفياً عاديا فى ثالث أيام عيد الفطر السعيد. وحاراً نسبياً وقت الظهيرة ومنعش ولطيف فى بقية الأوقات. فقط فى مناطق الأغوار يسود جو صار جداً مع قيم تصل الى نهاية الثلاثينيات مئوية. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية.