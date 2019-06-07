جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأجهزة الطبية

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي برئاسة عصام محمدين مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الأجهزة الطبية المستعملة ، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

صرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين رحلة شركة لوفتهانزا القادمة من نيويورك اشتبه مدير الجمرك فى راكب يحمل جوازا أمريكيا وهو من أصل مصرى، وتم تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه حيث تبين وجود 10 أجهزة طبية مستعملة تستخدم لرسم المخ والأعصاب، مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه .

قرر جمال عبد الفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 42 لسنة 2019 وحجز المضبوطات .