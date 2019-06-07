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جامعة الزقازيق: انتهاء الامتحانات باستثناء "حقوق وعلوم" والنتيجة نهاية الأسبوع

الجمعة، 07 يونيو 2019 10:00 ص
جامعة الزقازيق: انتهاء الامتحانات باستثناء "حقوق وعلوم" والنتيجة نهاية الأسبوع امتحانات - أرشيفية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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أكد الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق، أن جميع كليات الجامعة والبالغ عددهم 24 كلية و4 معاهد انتهت من امتحانات الفصل الدراسى الثانى عدا كليتى الحقوق والعلوم.

وأضاف الدكتور عبدالحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لـ"اليوم السابع"، أنه تم إعلان نتائج بعض الكليات منها كلية التربية الرياضية بنين وبنات وكلية التجارة وكلية طب الأسنان وبعض الأقسام بباقى الكليات، وأنه فى غضون نهاية الأسبوع الجارى يتم إعلان نتائج باقى الكليات، أنه اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل يتم فتح باب التظلمات من نتائج الامتحانات للطلاب، ويستمر فى تلقى التظلمات لمدة 15 يوما ويتم فحص التظلم ومراجعة النتائج بحضور الطالب المتظلم.

وأوضح نور الدين أن جميع الكليات بلا استثناء طبقت التصحيح بالنظام الإلكترونى.


 

 


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