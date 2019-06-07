تنفيذ 78 حكمًا قضائيًا وفحص 13 مسجلًا خلال حملة أمنية بمطروح

تلقى اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من فحص 3 مسجلين خطر و 10 مشتبه فيهم، وتنفيذ 27 حكم جزئي و 24 حكم مستأنف و22 حكم بغرامات و 5 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جانب آخر، أصيب 4 أشخاص، من بينهم روسية وسوداني الجنسية، بإصابات مختلفة، إثر حادث انقلاب سيارة، بالكيلو 40 على طريق مطروح- سيوة، في نطلق مدينة مرسى مطروح، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى للعلاج.