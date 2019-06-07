تنفيذ 78 حكمًا قضائيًا وفحص 13 مسجلًا خلال حملة أمنية بمطروح

تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ 78 حكما قضائيا، وفحص 13 مسجل خطر ومشتبه فيه خلال حملة أمنية.
تلقى اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من فحص 3 مسجلين خطر و 10 مشتبه فيهم، وتنفيذ 27 حكم جزئي و 24 حكم مستأنف و22 حكم بغرامات و 5 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.
ومن جانب آخر، أصيب 4 أشخاص، من بينهم روسية وسوداني الجنسية، بإصابات مختلفة، إثر حادث انقلاب سيارة، بالكيلو 40 على طريق مطروح- سيوة، في نطلق مدينة مرسى مطروح، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى للعلاج.
استقبل مستشفى مطروح العام، المصابين محمد عبد الحكيم محمد عبد الرازق " 18 سنة"-من القاهرة- مصاب بجرح بالجبهة والساق واشتباه ما بعد ا لارتجاج، وبسام عثمان عبد العزيز " 30 سنة "- سوداني الجنسية- مصاب بشرخ بالساق اليمنى وكدمات وسجحات واشتباه ما بعد الارتجاج، و اليزا فيتا يوخفتيا " 30 سنة"- روسية الجنسية- مصابة بكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، و يحي طارق عبد اللطيف " 32 سنة "- من القاهرة- مصاب بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم.
تم تقديم الإسعافات الأولية و علاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.
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