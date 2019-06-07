تقنيات حديثة ومتطورة لملاحقة صفحات الغش قبل ماراثون الثانوية العامة

كتب محمود عبد الراضي

استعدادات مكثفة لمباحث الانترنت، لملاحقة صفحات الغش التى تظهر، تزامناً مع امتحانات ماراثون الثانوية العامة.

وتواجه مباحث الانترنت كل ما يخل بنظام الامتحانات، حيث يتم رصد الصفحات والمواقع التى تدعو أولياء الأمور للانضمام لمجموعات لتسريب الامتحانات تمهيداً لمساومتهم على المال، ثم يكتشفون أنهم وقعوا فريسة لنصابين.

وتتم إجراءات التأمين وفق منظومة متكاملة من خلال رصد ومتابعة الصفحات لتحديد القائمين عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وضبطهم، وتشديد العقوبة على المشاركين فى أية أعمال تمثل إخلال بنظام الامتحانات، واستخدام منظومات حديثة فنية للرصد والضبط.

ونجحت مباحث الانترنت خلال الأعوام الماضية في ضبط القائمين على صفحة "شاومينج"، وتوجد آلاف من الصفحات بذات الاسم فى محاولة من القائمين عليها بالاستفادة بالضجة الإعلامية التى تحدثت عن هذه الصفحات للنصب على المواطنين، فضلاً عن ضبط قضية المطبعة الشهيرة والقائمين على بيع الامتحانات وأحيلوا للجنايات، وتم ضبط مدرس بالجيزة نشر الإجابات النموذجية، وضبط نحو 29 قضية بـ 43 متهما، والسيطرة على 35 صفحة للغش.

ويتميز المجرم المعلوماتى بقدر من العلم وقدرة على استعمال تلك التقنيات، وبعضهم لديه مهارة فائقة، وهم من يطلق عليهم أصحاب اللياقات البيضاء، حيث يرتكبون جرائمهم وهم جالسون فى أماكنهم، والجريمة الإلكترونية عابرة للحدود، ويتم استخدام التقنيات الحديثة فيها.