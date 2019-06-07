تقرير للكونجرس: وفيات العسكريين الأمريكيين فى التدريب أكثر من المواجهات القتالية

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كشف تقرير أمريكي عن أن أعداد العسكريين الأمريكيين الذين يلقون حتفهم خلال التدريبات أكثر ممن يُقتلون في المواجهات القتالية.

وأشار التقرير، الصادر عن الكونجرس الأمريكي، أنه بين عامي 2006 و 2018 بلغت نسبة وفيات العسكريين الذين كانوا في الخدمة وتوفوا نتيجة حوادث 9ر31% من إجمالي الخسائر، فيما بلغت نسبة القتلى في المواجهات خلال الفترة ذاتها 3ر16%.

وأوضح التقرير أن 16 ألفا و 652 عسكريا عاملا في الخدمة، ومن جنود الاحتياط خلال استدعائهم، لقوا حتفهم خلال تلك الفترة، وأن وفاة 73% منهم، كانت في ظروف لا علاقة لها بالمواجهات الحربية.

يذكر أن طالبا بأكاديمية "ويست بوينت" العسكرية الأمريكية بنيويورك لقى حتفه وأصيب أكثر من 20 آخرين في انقلاب مركبة عسكرية كانت تقلهم يوم الخميس الماضي لمنطقة تدريب قريبة من مقر الأكاديمية.