سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 يونيو 2019 05:21 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على رأى مجلس الدولة فى استيراد الكفيف سيارة معفاة جمركيًا يقودها له الغير

الجمعة، 07 يونيو 2019 05:20 ص
تعرف على رأى مجلس الدولة فى استيراد الكفيف سيارة معفاة جمركيًا يقودها له الغير مجلس الدولة
كتب – أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار الخدمات التى يقدمها اليوم السابع وحرصًا منه على تقديم المساعدة للقراء نقدم لكم معلومات مهمة تفيد ذوى القدرات الخاصة، وتحديدًا رأى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى استحقاق الحصول على سيارة للكفيف يقودها له الغير من خلال السطور التالية:-

- أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيًا يسمح بأحقية الأشخاص ذوى الإعاقة من المكفوفين فى استيراد سيارة معفاة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة.

- المُشرع استهدف حماية الأشخاص ذوى الإعاقة وكفل لهم جميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين فى المجتمع، وتأمينًا لهم لضمان العيش بحياة كريمة، ومن أجل ذلك وضع المُشرع حزمة من التيسيرات والإعفاءات الضريبية تُعينهم على المشاركة بصورة فعالة فى المجتمع تعويضًا على إعاقتهم.

- ضمان حقوق المكفوفين فى استيراد سيارة معفاة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وفقًا للضوابط التى قررها المُشرع وهى أن يكون استيراد السيارة من شخص ذى إعاقة (كفيف) بغرض استعماله الشخصى وأن يقودها له سائقه الشخصى المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.


مجلس الدولة

سيارة معاقين

الحوادث

الكفيف

اخبار الحوادث

حوادث مصر

اخبار المحاكم

محاكم مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الشقق المفروشة قنابل موقوتة".. مجلس الدولة ينتهى من تعديل تشريعات تواجه خطر تأجيرها للتكفيريين.. الحبس والغرامة عقوبة تأجير وحدة سكنية دون إخطار الشرطة.. وقانونيون: يضيق الخناق على الإرهاب ويمنع انتشار الرذيلة

السبت، 01 يونيو 2019 04:01 م

قضاة مجلس الدولة بالشرقية يقفون دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن

الأحد، 02 يونيو 2019 07:38 م

مجلس النواب يستأنف جلساتة عقب العيد بمناقشة 8 مشروعات قوانين.. "مكافحة المخدرات" و"زيادة المعاشات" الأبرز.. تعديل قوانين "الدستورية العليا" و"السلطة القضائية" و"مجلس الدولة".. وأخذ الرأى النهائي على قانونين

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:18 م

تعرف على دور "دائرة توحيد المبادئ" بمجلس الدولة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 04:05 م

تعرف على اختصاصات قسم التشريع فى مجلس الدولة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 03:17 م

نادى قضاة مجلس الدولة ينعى شهداء الهجوم الإرهابى على كمين شمال سيناء

الأربعاء، 05 يونيو 2019 08:08 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

أعياد ومواسم متبقية فى عام 2019.. اعرفها باليوم والتاريخ

أعياد ومواسم متبقية فى عام 2019.. اعرفها باليوم والتاريخ

إحباط محاولة عناصر إرهابية إطلاق نار على أحد كمائن شمال سيناء

إحباط محاولة عناصر إرهابية إطلاق نار على أحد كمائن شمال سيناء

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. استمتع بحب الناس

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. استمتع بحب الناس

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. لا تضغط على نفسك

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. لا تضغط على نفسك

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تقضى وقتًا ممتعًا فى الإجازة

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تقضى وقتًا ممتعًا فى الإجازة

ربنا يدينا ربع هدوئكم.. شوف ردود أفعال سائقات الترام بعد الاصطدام بسيارات

ربنا يدينا ربع هدوئكم.. شوف ردود أفعال سائقات الترام بعد الاصطدام بسيارات

رقص وألعاب نارية.. أجواء عيد الفطر المبارك فى مدينة دبى "صور"

رقص وألعاب نارية.. أجواء عيد الفطر المبارك فى مدينة دبى "صور"

فيديو.. سطو مسلح على محل ذهب فى "عز الظهر" بباريس

فيديو.. سطو مسلح على محل ذهب فى "عز الظهر" بباريس

نافاس حارس ريال مدريد وأسرته يزورون المتحف المصري

نافاس حارس ريال مدريد وأسرته يزورون المتحف المصري

فيديو.. شركة تذكرتي تحتفل بالزائرين بتوزيع "كحك العيد"

فيديو.. شركة تذكرتي تحتفل بالزائرين بتوزيع "كحك العيد"

ريال مدريد يحسم صفقة ضم هازارد من تشيلسي مقابل 130 مليون إسترليني

ريال مدريد يحسم صفقة ضم هازارد من تشيلسي مقابل 130 مليون إسترليني

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة