تعرف على رأى مجلس الدولة فى استيراد الكفيف سيارة معفاة جمركيًا يقودها له الغير

كتب – أحمد عبد الهادى

فى إطار الخدمات التى يقدمها اليوم السابع وحرصًا منه على تقديم المساعدة للقراء نقدم لكم معلومات مهمة تفيد ذوى القدرات الخاصة، وتحديدًا رأى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى استحقاق الحصول على سيارة للكفيف يقودها له الغير من خلال السطور التالية:-

- أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيًا يسمح بأحقية الأشخاص ذوى الإعاقة من المكفوفين فى استيراد سيارة معفاة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة.

- المُشرع استهدف حماية الأشخاص ذوى الإعاقة وكفل لهم جميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين فى المجتمع، وتأمينًا لهم لضمان العيش بحياة كريمة، ومن أجل ذلك وضع المُشرع حزمة من التيسيرات والإعفاءات الضريبية تُعينهم على المشاركة بصورة فعالة فى المجتمع تعويضًا على إعاقتهم.

- ضمان حقوق المكفوفين فى استيراد سيارة معفاة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وفقًا للضوابط التى قررها المُشرع وهى أن يكون استيراد السيارة من شخص ذى إعاقة (كفيف) بغرض استعماله الشخصى وأن يقودها له سائقه الشخصى المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.