سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 يونيو 2019 04:46 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

ترقق وهشاشة العظام مرض ينتشر بين الرجال بين سن 35 إلى 50.. اعرف السبب

الجمعة، 07 يونيو 2019 03:30 م
ترقق وهشاشة العظام مرض ينتشر بين الرجال بين سن 35 إلى 50.. اعرف السبب هشاشة العظام
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت العديد من الأبحاث أن  مرض هشاشة العظام أكثر شيوعًا بين الرجال الأصغر سنًا خاصة بين المراحل العمرية 35 إلى 50 عامًا وهناك تغييرات في نمط الحياة يمكنك إجراؤها والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام وترققه، حسبما أكد موقع "healthline".

وكشفت دراسة جديدة عن أن الرجال في منتصف العمر أكثر من النساء قد يصابون بترقق العظام وهي حالة تسبب الضعف الذي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى هشاشة العظام.

osteoporosis-2

أسباب الإصابة بترقق وهشاشة العظام

تشمل تناول كميات منخفضة من الكالسيوم وتدخين السجائر وعدم ممارسة تمارين رفع الأثقال وعدم التعرض لأشعة الشمس، والاستخدام المطول لبعض الأدوية مثل المنشطات يمكن أن يكون أيضًا عامل خطر لتطور هشاشة العظام.

"ترتبط الكثير من الحالات الطبية أيضًا بهشاشة العظام مثل سرطان الدم ومرض الاضطرابات الهضمية ومشاكل في وظائف الكلى والتهاب المفاصل الروماتويدي.

أسباب انتشار ترقق وهشاشة العظام بين الرجال

يعد هرمون التستوستيرون المنخفض أحد عوامل الخطر التى تؤدى إلى الإصابة بهشاشة العظام عند الرجال أما بالنسبة للمرأة فالخطر يكمن فى انخفاض هرمون الإستروجين .


هشاشه العظام

ترقق العظام

امراض تصيب الرجال

اسباب هشاشه العظام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة