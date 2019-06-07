ترقق وهشاشة العظام مرض ينتشر بين الرجال بين سن 35 إلى 50.. اعرف السبب

كتبت هند عادل

أكدت العديد من الأبحاث أن مرض هشاشة العظام أكثر شيوعًا بين الرجال الأصغر سنًا خاصة بين المراحل العمرية 35 إلى 50 عامًا وهناك تغييرات في نمط الحياة يمكنك إجراؤها والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام وترققه، حسبما أكد موقع "healthline".

وكشفت دراسة جديدة عن أن الرجال في منتصف العمر أكثر من النساء قد يصابون بترقق العظام وهي حالة تسبب الضعف الذي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى هشاشة العظام.

أسباب الإصابة بترقق وهشاشة العظام

تشمل تناول كميات منخفضة من الكالسيوم وتدخين السجائر وعدم ممارسة تمارين رفع الأثقال وعدم التعرض لأشعة الشمس، والاستخدام المطول لبعض الأدوية مثل المنشطات يمكن أن يكون أيضًا عامل خطر لتطور هشاشة العظام.

"ترتبط الكثير من الحالات الطبية أيضًا بهشاشة العظام مثل سرطان الدم ومرض الاضطرابات الهضمية ومشاكل في وظائف الكلى والتهاب المفاصل الروماتويدي.

أسباب انتشار ترقق وهشاشة العظام بين الرجال

يعد هرمون التستوستيرون المنخفض أحد عوامل الخطر التى تؤدى إلى الإصابة بهشاشة العظام عند الرجال أما بالنسبة للمرأة فالخطر يكمن فى انخفاض هرمون الإستروجين .