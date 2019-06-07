تداول 20 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى"، أن إجمالى حركة السفن اليوم الجمعة 20 سفينة بضائع وحاويات، كما استقبل ميناء شرق بورسعيد 3 سفن حاويات، وغادر الميناء 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتى حاويات وغادر الميناء سفينتان ومتواجد علي الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول سفينة، وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.