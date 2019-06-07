تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل

كتبت رحاب نبيل

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 4 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها، بسبب ظروف التشغيل.

صرحت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن رحلة شركةرقم 170 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة رقم 154 المتجهة إلى لندن ساعة ونصف لظروف التشغيل، بالإضافة إلى تأخر إقلاع رحلة رقم 654 المتجهة إلى أبوظبي ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة رقم 306 المتجهة إلى المدينة المنورة بسبب كثافة التشغيل.