بوتين يطالب رئيس وزراء بريطانيا القادم بنسيان تسميم الجاسوس سكريبال

كتبت ريم عبد الحميد

نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية تصريحات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين التى قال فيها إن على رئيس بريطانيا المقبل أن ينسى مسألة التسميم فى ساليسبيرى، والتى أثارت توترا بين البلدين منذ العام الماضى.

وأشار بوتين إلى أنه يأمل أن من يخلف تيريزا ماى، أيا كان من هو، سيرى الصورة الأكبر ويتجاوز مسألة الهجوم على الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال. وقال بوتين إننا بحاجة إلى قلب هذه الصقخة المرتبطة بالجواسيس ومحاولات الاغتيالات.

وفى تصريحاته التى جاءت على خامش منتدى اقتصادى فى سان بطرسبرج، وصف بوتين سكريبال، الضابط السابق فى الاستخبارات العسكرية الروسية الذى خام عشرات من العملاء الروس لصالح MI6، بأنه جاسوس لندن. وقال عنه "هو عميلكم وليس عميلنا وهذا يعنى أنكم تجسستم علينا، ومن الصعب على أن أقول ما حدث معه لاحقا"، مضيفا "إننا بحاجة لننسى كل هذا فى التحليل الأخير".

وكان سكريبال وابنته يوليا قد تعرضا للتسمم فى ساليسبيرى بغاز الأعصاب فى مارس من العام الماضى، وأدى الهجومن إلى موجة من العضب الدبلوماسى وتوترات العلاقات بين موسكو والغرب لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة.