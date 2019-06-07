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بوتين: التبادل التجارى بين روسيا والعديد من الدول ينمو على الرغم من محاولات منع ذلك

الجمعة، 07 يونيو 2019 07:39 م
بوتين: التبادل التجارى بين روسيا والعديد من الدول ينمو على الرغم من محاولات منع ذلك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
أ ش أ

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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن التبادل التجاري بين روسيا والعديد من الدول ينمو على الرغم من المحاولات الرامية لمنع ذلك.

 

وقال بوتين - خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، ردًا على سؤال عن موقف روسيا في المواجهة بين الولايات المتحدة والصين - : "أين مكاننا؟ في النضال من أجل مبادئ ديمقراطية عادلة لتنمية العلاقات الاقتصادية الدولية. كما تعلمون، فإن علاقاتنا مع الصين تتطور، ومع بلدان أخرى أيضًا، على الرغم من جميع محاولات العرقلة؛ فإن التبادل التجاري يتزايد".

 

كما أكد، في الوقت نفسه، أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية في العلاقات الاقتصادية الدولية، فسيكون ذلك سيئًا للجميع، موضحاً بقوله: "سنحاول بالطبع ترسيخ العلاقات على أساس المساواة وعلى المبادئ التي تحدثت عنها في خطابي".

 

يُشار إلى أن منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي 2019 يُعقد الآن في مدينة سان بطرسبورج الروسية، في الفترة من 6 إلى 8 يونيو الجاري.

 


روسيا

بوتين

الرئيس الروسى

فلاديمير بوتين

منتدى سان بطرسبورج

اقتصاد

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