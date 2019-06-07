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بوتين: أمريكا تسعى لفرض سلطتها القانونية فى أنحاء العالم

الجمعة، 07 يونيو 2019 05:28 م
بوتين: أمريكا تسعى لفرض سلطتها القانونية فى أنحاء العالم بوتين
سان بطرسبرج - رويترز

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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، فى منتدى حضره الرئيس الصين شى جين بينج، إن الولايات المتحدة تحاول فرض سلطتها القانونية فى مختلف أنحاء العالم، واحتج بوتين، خلال منتدى اقتصادى فى سان بطرسبرج، على ما أسماها بالمنافسة غير العادلة والحماية التجارية.

 

وقال إنه يشعر بالقلق إزاء ما وصفها بمحاولات لإجبار شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوى على الخروج من السوق العالمية.

 

وافتتح المنتدى الاقتصادى فى سان بطرسبرج يوم الأربعاء الماضى ويستمر حتى غد السبت 8 يونيو.

 

 

 

 


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