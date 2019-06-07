بسبب تغيير الهرمونات.. حبوب منع الحمل تزيد من نوبات الصرع للنساء

كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة عن أن هناك أنواعا معينة من وسائل منع الحمل يمكن أن تزيد من خطر زيادة النوبات العصبية لدى النساء المصابات بالصرع.

وأوضح الباحثون أن الصرع هو اضطراب ناجم عن خلل الخلايا العصبية في الدماغ، مؤكدين أنه على مدى العمر، سيتم تشخيص واحد في كل 26 شخصًا بهذا الاضطراب، لافتين إلى أن الرجال والنساء على قدم المساواة من حيث الإصابة.

ووجد الباحثون خلال الدراسة الحديثة، أن النساء اللواتي يستخدمن وسائل منع الحمل الهرمونية ويعانين من الصرع هن أكثر عرضة للإصابة بتعدد النوبات العصبية التي من الصعب السيطرة عليها.

وأشار الباحثون إلى أن الهرمونات التي تتحكم في الحيض والحمل يمكن أن تؤدي إلى زيادة النوبات العصبية لدى النساء المصابات بالصرع.

وأضاف الدكتور سامبا ريدي، من كلية الصحة بتكساس للطب، أن المادة الأساسية في أدوية وعقاقير منع الحمل هي "الاستروجين"، مؤكدًا أن هذا المشتق يسبب إضطرابات في الهرمونات الأنثوية، وبالتالي زيادة نوبات الصرع.