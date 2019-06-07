بالقانون.. 5 خطوات تساعدك فى الحصول على ميراثك الشرعى

كتب أحمد عبد الهادى

فى إطار الخدمات التى يقدمها اليوم السابع، لمساعدة القراء على معرفة بعض المعلومات القانونية التى يتسائل عنها الجميع، نقدم لكم اليوم شرح قانونى لمساعدتك فى الحصول على حقك الشرعى بالقانون.

وفى الخطوات التالية نساعدك فى الحصول على ميراثك الشرعى بالإجراءات القانونية، والتى تعتمد على عدد من الخطوات نجملها فيما يلى:

1- القيام بإعلام وراثة أمام محكمة الأحوال الشخصية قسم المواريث بالبطاقة الشخصية، برفقة محامى وأحد أقاربها للتأكيد على أحقيتها فى الميراث.

2- تحرير محضر في القسم بالميراث المأخوذ عبر توكيل للمحامي، يتضمن تفاصيل دقيقة عن الميراث من أراضى وعقارات وأموال لمنع التلاعب فى حقها من الميراث.

3 - فى حالة الرفض تقوم النيابة العامة باستدعاء الأطراف الرافضة لمنح الميراث، ويتم الحكم بالتمكين لصالح الشاكية.

4 - تذهب الشاكية بقرار التمكين إلى القسم لأخذ قوة أمنية لتنفيذ القرار الصادر بحقها للعودة إلى العقار والأرض الزراعية محل النزاع لتمكين المرأة منها.

5- فى حالة رفض تطبيق قرار التمكين يتم سجن المعترضين على منح الميراث 6 أشهر وتنفيذ عقوبة نص القانون بفرض غرامة قدرها 20 ألف جنيه ومنح الميراث إلى الشاكية.