انطلاق 30 رحلة من مطار القاهرة للمدن السياحية فى ثالث أيام العيد

كتبت رحاب نبيل

يشهد مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، انطلاق 30 رحلة لمصر للطيران متجهة للمدن السياحية المصرية، وذلك فى إطار زيادة رحلات الشركة لنقل الراغبين فى الاستمتاع بعطلة عيد الفطر، سواء فى المدن السياحية داخل البلاد أو السفر إلى العواصم العالمية.

وتسير شركة مصر للطيران، في ثالث أيام العيد 30 رحلة إلى المدن والمطارات الداخلية تقلع جميعها من مطار القاهرة الدولى، متجهة إلي مطار الغردقة والأقصر، ومطار شرم الشيخ، ومطار برج العرب بالإسكندرية.

وقالت مصادر بالشركة، إن هناك فريقا من العلاقات العامة يحرص على تسهيل الإجراءات وكافة سبل الراحة أمام المسافرين، وتذليل أية عقبات أمامهم سواء فى الرحلات الداخلية أو الخارجية، مع التأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة لاقلاع الرحلات والمقررة بجداول التشغيل.