انتحار شاب شنقا داخل منزله بالبحيرة لمرورة بحالة نفسية سيئة

البحيرة - ناصر جودة

أقدم شاب على الانتحار بشنق نفسه داخل منزله بمركز المحمودية بالبحيرة وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطاراُ من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين قيام "م.ح.ا" 19 سنة بشنق نفسه بغرفة نومه داخل منزله بقرية الروضة التابعة لمركز المحمودية لمروره بحالة نفسية سيئة.

تم نقل الجثة لمستشفى دمنهور العام وانتداب فريق من الطب الشرعى لتحديد سبب الوفاة.

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالتة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.