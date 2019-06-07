الهند: مقتل 4 إرهابيين فى عملية أمنية فى ولاية جامو وكشمير

نيودلهى /أ ش أ/

أعلن مسئولون بالهند مقتل 4 إرهابيين فى عملية مواجهة أمنية، اليوم الجمعة، بولاية (جامو وكشمير) الواقعة فى إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

ونقلت شبكة (إن.دي.تي.في.) الهندية عن مصدر شرطى - لم تسمه - القول إنه شارك فى العملية الأمنية قوات من الجيش والشرطة وقوة الشرطة الاحتياطية المركزية بمدينة "بولواما"، وذلك عقب تلقيهم بلاغات باختباء إرهابيين فيها.

وأضافت الشبكة أنه يعتقد أن الإرهابيين ينتمون إلى جماعة "جيش محمد" المتشددة.

وأشارت الشرطة إلى أن العملية الأمنية جاءت بعد يومين من مقتل سيدة فى منزلها بالمنطقة على يد إرهابيين.

يذكر أن قوات الأمن كثفت من عمليات مكافحة الإرهاب فى "جامو وكشمير"، حيث لقى أكثر من 100 إرهابى مصرعهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجارى حسبما أفادت به تقارير.