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"النيل والملاهى".. فسحة أهالى سوهاج للاحتفال بثالث أيام العيد (صور)

الجمعة، 07 يونيو 2019 03:14 م
"النيل والملاهى".. فسحة أهالى سوهاج للاحتفال بثالث أيام العيد (صور) الملاهى فى سوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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تعد خروجات التنزه للنيل فى سوهاج هى كلمة السر فى الاحتفال بعيد الفطر المبارك لليوم الثالث، وعقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة خرج المئات لاستكمال مراسم الاحتفال وخاصة بحديقة السندباد باستاد سوهاج الرياضى، وركوب الألعاب الموجودة بالحديقة والاستماع بالعيد.
 
وقال حسين على أحد شباب سوهاج: مازلنا مستمرين فى الاحتفال بعيد الفطر المبارك، واصطحبت أخواتى الصغار للاحتفال بالعيد وركوب العجلة الدوارة بالإضافة إلى ركوب السيارات الكهربائية وتناول الفشار والترمس بالحديقة والاستماع لأعانى المهرجانات التى تعد علامة من علامات الاحتفال بالعيد فى سوهاج".
 
أما منى على، فقالت: أنا وأبناء وزوجى نفضل التنزه بالنيل داخل المراكب النيلية مع الاستمتاع بالموسيقى، وتناول الأكل على متن تلك المراكب والتى تظل تبحر بنا فى نهر النيل لساعات طويلة، وزرنا أماكن عديدة من بينها المتحف القومى للمحافظة وكورنيش النيل وغيرها من الأماكن الجميلة بمحافظة سوهاج".
 
 
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