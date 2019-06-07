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النيابة تطالب بإعدام 800 كيلو "سجق" فاسد ضبط بحوزة صاحب ثلاجة فى الظاهر

الجمعة، 07 يونيو 2019 05:42 م
النيابة تطالب بإعدام 800 كيلو "سجق" فاسد ضبط بحوزة صاحب ثلاجة فى الظاهر لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب سليم على

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أمرت نيابة الظاهر، باعدام 800 كيلو لحوم فاسدة "سجق"، ضبطت بحوزة صاحب ثلاجة، قبل بيعها  للمواطنين بدائرة القسم، بعد أنتهاء المعمل الجنائى من فحصها. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة ، تمكن مباحث التموين، من ضبط مدير مسئول عن ثلاجة لتجارة السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة الظاهر، لحيازته وتجميعه كمية من مصنعات اللحوم قدرها (800 كيلو سجق شرقى) معبأة وغير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية. 
 
وأشارت التحقيقات، أن ما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى، ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة، أكد تجميع المتهم اللحوم تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم. 
 
وقررت النيابة حبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهه له تهمة الغش التجاري. 
 
 
 

لحوم فاسدة

قانون الغش والتدليس

الظاهر

نيابة الظاهر

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