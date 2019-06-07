سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 يونيو 2019 05:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

النيابة تأمر باستعجال التحريات فى العثور على جثة "سائق" بالمرج

الجمعة، 07 يونيو 2019 03:41 م
النيابة تأمر باستعجال التحريات فى العثور على جثة "سائق" بالمرج جثة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة باستعجال تحريات المباحث، فى واقعة العثور على جثة سائق بمنطقة مؤسسة الزكاة بالمرج.

وصرحت النيابة بدفن جثة "سامح.م"، سائق "توك توك" عثر على جثته بمنطقة مؤسسة الزكاة، دائرة قسم شرطة المرج، بعد انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط المتهمين.

وتمكن رجال مباحث شرطة المرج، من تحديد هوية المتهمين بقتل السائق الذى عثر على جثته  خلف أحد المخازن بمنطقة مؤسسة الزكاة.

وكانت البداية بتلقى قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شاب مقتول وملقى خلف أحد المخازن بمنطقة مؤسسة الزكاة.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أنها جثة سائق توك توك، ومتغيب قبل العثور عليها بيوم فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 

 

 


قتل

العثور على جثة سائق

نيابة المرج

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة