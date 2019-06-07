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المرور يدخل أساليب جديدة لتسهيل وسرعة استخراج التراخيص وضبط الشارع

الجمعة، 07 يونيو 2019 07:21 م
المرور يدخل أساليب جديدة لتسهيل وسرعة استخراج التراخيص وضبط الشارع مرور - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد – محمد أبو عوض

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ساهمت إدارة النظم و المعلومات، بالتنسيق مع إدارة المرور فى ابتكار أساليب حديثة، ضمن أسس لتطوير قطاع المرور، وتحديث وحدات تراخيص السيارات بشتى أنواعها، وتسهيل عمليات استخراج الرخص فى وقت قصير، مع مراقبة حركة السيارات بالطرق.

و بدأ التطوير من خلال عمليات تطبيق قرار الملصق اﻹلكترونى، على تراخيص السيارات، بهدف تطوير وإدخال الأساليب الحديثة، فى كافة القطاعات الخدمية، بعد إصدار قرار بتركيب الملصق الإلكترونى لكافة السيارات، والذى يهدف إلى التوصل للمركبات المسروقة، أو المطلوبة أمنيا، ما سيفيد فى ضبط قضايا الإرهاب وسرعة التوصل إلى الجناة.

و تمت إضافة رقم الهاتف لمالك المركبة أو الميل الخاص لصاحب السيارة، وفى الأكمنة يسهل سرعة القبض على المخالفين، وسرعة الوصول إلى السيارات المسروقة بعد إشارة تصل إلى غرفة العمليات، وفى حالة إزالة الملصق الإلكترونى، من خلال قائد المركبة، يتم رصد السيارة من خلال الضباط المتواجدين على الطرق، بمجرد مرورها يتم القبض عليه من خلال نظام، و سيستم تحديث يعطى إشارة بعدم وجود ملصق و يتم تصويرها و إيقاف السائق و القبض عليه.

وتعاقدت وزارة الداخلية مع إحدى الشركات لتوريد الملصقات إلكترونية و تم تدريب الضباط عليه بشكل جيد و تجهيز غرف عمليات لتلقى تلك المخالفات و المساعدة فى ضبط الشارع المصرى و حركة السيارات على الطرق على أن يتم تعميم تركيب الملصق اﻹلكترونى بوحدات المرور اﻷخرى بالمحافظات.

كما قامت إدارة النظم و المعلومات بالتنسيق مع إدارة المرور بإطلاق موقع بوابة مرور مصر لتراخيص السيارات وتجديدها ودفع المخالفات التى يرتكبها السائق، ويشمل الموقع تجديد كافة الرخص سواء السيارات أو الدراجات البخارية أقل من 2030 سي سي ، كما يتم استخراج بدل الفاقد للرخص وشهادات البيانات.

و تسمح بوابة مرور مصر بتجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان ما أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور وذلك في حالة أن المركبة ليست في حالة فحص أو حظر و إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنه للتوصيل ويتم عرض رقم الشحن  في الطلب الموجود.

و تدخل البوابة الجديدة ضمن موقع وزارة الداخلية لتقديم الخدمات اللازمة للقطاعات الخدمية سواء الجوازات أو المرور أو الأحوال المدنية ، كما سيكون هناك رصد للمخالفات المرورية بشكل إلكترونى و سيوقع مخالفات انتظار خاطئ سيتم التقاطها بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة على الطرق ، وإرسالها لغرف العمليات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.

كما بدأت إدارة المرور فى عمليات إرسال المخالفات التى ترتكبها السيارات على الهاتف المحمول الخاص به وتحتوى الرسالة على نوع المخالفة التى حدثت من السيارة والمكان والساعة التى تمت فيها المخالفة وقيمة الغرامة المستحقة عن تلك المخالفة والحد الأدنى لها، وذلك فور تسلم نيابة المرور المخالفة من الإدارة العامة لمرور القاهرة و الجيزة.


مخالفات مرورية بالطرق

تراخيص السيارات

ادارة النظم و المعلومات

تطوير قطاع المرور

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