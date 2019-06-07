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"الكورنيش والمراجيح".. فسحة أهالى شمال سيناء بشاطئ العريش فى العيد (صور)

الجمعة، 07 يونيو 2019 04:58 م
"الكورنيش والمراجيح".. فسحة أهالى شمال سيناء بشاطئ العريش فى العيد (صور) "الكورنيش والمراجيح" تجذب الأسر لشاطئ العريش
شمال سيناء - محمد حسين

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شهد كورنيش شاطئ العريش على ساحل البحر المتوسط بشمال سيناء إقبالا كثيفا من الأسر والأطفال بعد ظهر اليوم الجمعة، لمواصلة احتفالهم بثالث أيّام عيد الفطر .

وأقبل الأطفال على ركوب الدراجات الهوائية و"المراجيح" التى جهزها أصحابها مبكرًا لاستقبال الأطفال فى مناطق ساحل وسط المدينة والأيوبى .

وقال محمد حسنى، أب لطفلين، إنه يحضر للمكان عصر كل يوم من أيّام العيد، ويترك أطفاله يستمتعون بأجواء العيد التى تظهر على شاطئ العريش فى أجواء انتشار الألعاب وركوب العجل والخيل على البحر .

وأضاف أنه يحلم بأن تنتشر مثل هذه المظاهر على كل أنحاء شاطئ العريش، وأن يجد موقعا لملاهى متكاملة .

وأضافت سعدية عبد الناصر، أم لأحد الأطفال، أنهم يتنقلون بطفلهم "أحمد" من لعبة لأخرى برسوم تتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات، ويسعدون أنهم يجدون متنفسا على شاطئ العريش .

الكورنيش والمراجيح تجذب الأسر لشاطئ العريش (1)
 
الكورنيش والمراجيح تجذب الأسر لشاطئ العريش (2)
 
الكورنيش والمراجيح تجذب الأسر لشاطئ العريش (3)
 
الكورنيش والمراجيح تجذب الأسر لشاطئ العريش (4)
 

شاطئ العريش

شمال سيناء

العريش

عيد الفطر

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